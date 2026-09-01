ESPACE LALLY JEP 2026 Béziers
samedi 19 septembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
ESPACE LALLY JEP 2026
31 rue du 4 Septembre Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Six artistes aux univers singuliers mettent en lumière la richesse des regards et des sensibilités artistiques actuelles.
Découvrez une exposition réunissant 6 artistes aux univers singuliers.
Monique Gonnetan, Gen et Rosario Heins à la peinture, Mam’zell Zabeth et Monique Martin à la sculpture et Michel Richard à la photographie contemporaine.
À travers cette diversité des pratiques, l’exposition met en lumière la richesse des regards et des sensibilités artistiques actuelles. .
31 rue du 4 Septembre Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 66 77 50 22
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English :
Six artists with distinctive artistic worlds highlight the richness of contemporary artistic perspectives and sensibilities.
L’événement ESPACE LALLY JEP 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-08-30 par 34 ADT34
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