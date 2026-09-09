Espace muséal en accès libre et gratuit, Moulin de La Brée, La Brée-les-Bains

Informations pratiques

Espace muséal en accès libre et gratuit 19 et 20 septembre Moulin de La Brée Charente-Maritime

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, profitez d’un accès libre et gratuit à l’espace muséal.

Partez à la découverte des traditions céréalières d’Oléron et des moulins qui rythment le paysage insulaire à travers un parcours interactif ponctué de maquettes, de jeux et de manipulations, pour petits et grands.

Samedi de 10h à 18h et dimanche de 14h à 18h. Dernier accès à 17h30.

Gratuit.

Moulin de La Brée Route du Moulin, 17840 La Brée-les-Bains La Brée-les-Bains 17840 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 17 25 05 49 https://moulin-de-la-bree.fr/ https://www.facebook.com/MoulindeLaBree L’île d’Oléron, autrefois surnommée « l’île aux cent moulins » en raison de ses nombreux édifices jalonnant son paysage, n’en compte aujourd’hui plus qu’une trentaine encore observable.

Datant du 17e siècle, le Moulin de La Brée est l’un des derniers moulins de l’île d’Oléron à avoir conservé une bonne partie de son mécanisme d’origine. Si sa date de construction n’est pas connue, on l’atteste pour la première fois sur la carte de Guerrier de 1686.

Arpentez ce nouveau musée oléronais à la découverte des traditions céréalières d’Oléron et des moulins rythmant le paysage insulaire. Découvrez l’histoire de ce moulin à vent producteur de farine à travers un musée interactif dédié.

Le moulin restauré est destiné à la production de farine. Il se visite uniquement sur réservation préalable. Parking au devant de la déchèterie (rue de la baudette)

Stationnement vélos + place PMR devant l’accueil

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, l’espace muséal est en accès libre et gratuit !

©CDCIO