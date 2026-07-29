Informations pratiques

La Lande-Chasles

Espace patrimoine de l’amicale des anciens marins du TCD orage, Musée maritime

11 route des écureuils La Lande-Chasles Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Découverte du port maritime, siège social de l’Amicale et de l’espace patrimoine dans un container maritime.

Visites guidées par des anciens marins.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 20 septembre 2026 de 9h à 12h. .

11 route des écureuils La Lande-Chasles 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire tcd.orage@orange.fr

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English :

Discover the seaport, the Amicale?s headquarters and the heritage area in a shipping container.

L’événement Espace patrimoine de l’amicale des anciens marins du TCD orage, Musée maritime La Lande-Chasles a été mis à jour le 2026-07-29 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME