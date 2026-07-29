Espace patrimoine de l’amicale des anciens marins du TCD orage, Musée maritime La Lande-Chasles
dimanche 20 septembre 2026 · La Lande-Chasles
Informations pratiques
La Lande-Chasles
Espace patrimoine de l’amicale des anciens marins du TCD orage, Musée maritime
11 route des écureuils La Lande-Chasles Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Découverte du port maritime, siège social de l’Amicale et de l’espace patrimoine dans un container maritime.
Visites guidées par des anciens marins.
PRECISIONS HORAIRES
Dimanche 20 septembre 2026 de 9h à 12h. .
11 route des écureuils La Lande-Chasles 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire tcd.orage@orange.fr
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English :
Discover the seaport, the Amicale?s headquarters and the heritage area in a shipping container.
L’événement Espace patrimoine de l’amicale des anciens marins du TCD orage, Musée maritime La Lande-Chasles a été mis à jour le 2026-07-29 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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