Espace Viking – Conférence, Espace viking, Saint-Pierre-lès-Nemours

Informations pratiques

Espace Viking – Conférence 19 et 20 septembre Espace viking Seine-et-Marne

Moins de 12 ans 5€ et plus de 12 ans, adultes 7 €, groupes à partir de 15 personnes. Billetterie sur place possible.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

L’Espace Viking vous propose une visite guidée du navire viking Gungnir, suivi d’une conférence sur les Vikings. Prolongez l’immersion dans le monde Nordique en découvrant les ouvrages et les toiles de l’équipage.

Espace viking 11 rue des ormes puiselet 77140 Saint-Pierre-lès-Nemours Saint-Pierre-lès-Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France 07 62 80 54 73 https://www.vikingar.info/ [{« type »: « phone », « value »: « 07 62 80 54 73 »}]

Conférence

©OTPN