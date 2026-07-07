Espace Viking Visite guidée et conférence Espace Viking Puiselet Saint-Pierre-lès-Nemours

Informations pratiques

Saint-Pierre-lès-Nemours

Espace Viking Visite guidée et conférence

Espace Viking Puiselet 11 rue des ormes Saint-Pierre-lès-Nemours Seine-et-Marne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

L’Espace Viking vous propose une visite guidée du navire viking Gungnir, suivi d’une conférence sur les Vikings. Prolongez l’immersion dans le monde Nordique en découvrant les ouvrages et les toiles de l’équipage.

.

Espace Viking Puiselet 11 rue des ormes Saint-Pierre-lès-Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France +33 6 66 98 21 26 viking@vikingar.info

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Espace Viking offers a guided tour of the Viking ship Gungnir, followed by a lecture on the Vikings. Extend your immersion in the Nordic world by exploring the crew’s books and paintings.

L’événement Espace Viking Visite guidée et conférence Saint-Pierre-lès-Nemours a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme du Pays de Nemours