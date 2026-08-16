Espaces lecture et jeux à la médithèque journées européennes du patrimoine Médiathèque Armel de Wismes Pornic
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Armel de Wismes · Pornic
Informations pratiques
Pornic
Espaces lecture et jeux à la médithèque journées européennes du patrimoine
Médiathèque Armel de Wismes 35 rue Tartifume Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 16:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Des jeux, des livres… à la rencontre du patrimoine de Pornic
Explorez le patrimoine architectural de Pornic à travers une sélection de livres et de jeux
Découvrez notre sélection adaptée à toute la famille des contes pour les enfants, des documentaires pour les adultes, et des jeux pour tous les âges
Un moment de partage et d’évasion profitez d’un espace chaleureux pour lire, jouer et échanger
La médiathèque de Pornic vous invite à un voyage dans le temps dans le cadre des journées du patrimoine .
Médiathèque Armel de Wismes 35 rue Tartifume Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 65 90 contact@mediatheque-pornic.fr
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English :
Games, books… to discover Pornic’s heritage
L’événement Espaces lecture et jeux à la médithèque journées européennes du patrimoine Pornic a été mis à jour le 2026-08-13 par I_OT Pornic
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