Espaces lecture et jeux à la médithèque journées européennes du patrimoine Médiathèque Armel de Wismes Pornic

Informations pratiques

Pornic

Espaces lecture et jeux à la médithèque journées européennes du patrimoine

Médiathèque Armel de Wismes 35 rue Tartifume Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Des jeux, des livres… à la rencontre du patrimoine de Pornic

Explorez le patrimoine architectural de Pornic à travers une sélection de livres et de jeux

Découvrez notre sélection adaptée à toute la famille des contes pour les enfants, des documentaires pour les adultes, et des jeux pour tous les âges

Un moment de partage et d’évasion profitez d’un espace chaleureux pour lire, jouer et échanger

La médiathèque de Pornic vous invite à un voyage dans le temps dans le cadre des journées du patrimoine .

Médiathèque Armel de Wismes 35 rue Tartifume Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 65 90 contact@mediatheque-pornic.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Games, books… to discover Pornic’s heritage

L’événement Espaces lecture et jeux à la médithèque journées européennes du patrimoine Pornic a été mis à jour le 2026-08-13 par I_OT Pornic