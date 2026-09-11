Informations pratiques

Pau

Espaces Pluriels Danse Ad Libitum From the Ground

place récaborde Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Ce rendez-vous d’ouverture de saison sur la place Récaborde est désormais un moment attendu pour partager la danse en plein air. Rejoignez-nous pour faire dialoguer création contemporaine, hip-hop et magie du dancefloor !

Danseur de l’Opéra national de Paris, nourri des univers de Maguy Marin, Crystal Pite ou Hofesh Shechter, Simon Le Borgne explore dans Ad Libitum un corps en transformation. Entre images empruntées et gestes déconstruits, le chorégraphe interroge les postures dont nous héritons ou que nous choisissons d’endosser. À ses côtés, Ulysse Zangs compose en direct, entre batterie, guitare, synthétiseur et voix. Ensemble, ils tissent une partition vivante où danse et musique se répondent dans une écoute constante. .

place récaborde Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 84 11 93 accueil@espacespluriels.fr

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English : Espaces Pluriels Danse Ad Libitum From the Ground

L’événement Espaces Pluriels Danse Ad Libitum From the Ground Pau a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Pau