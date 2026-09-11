Espaces Pluriels Danse Ahimsa les voyageurs av de saragosse Pau

Informations pratiques

Pau

Espaces Pluriels Danse Ahimsa les voyageurs

av de saragosse Théâtre Saragosse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-03 19:00:00

fin : 2026-12-03

Date(s) :

2026-12-03

Danse contemporaine, hip-hop, krump, théâtre et musique la pièce fait feu de tout bois pour libérer les imaginaires et saisir l’essence de l’empathie. Un duo plein de sève qui nous apprend à être à l’écoute.

Après Te prends pas la tête !, spectacle jeune public dédié aux mécanismes de l’attention, le chorégraphe Thierry Escarmant signe une nouvelle odyssée poétique, à la fois douce et espiègle, sur le thème de l’empathie. Dissolvant les frontières entre dedans et dehors, entre le moi et l’autre, il nous entraîne dans une traversée mouvementée de nos émotions. Sur le plateau, une ligne blanche comme un fil de funambule et des paires de chaussures dans lesquelles se glissent les interprètes nous rappellent que l’attention aux autres est un jeu d’équilibriste, une pratique de caméléon. .

av de saragosse Théâtre Saragosse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 84 11 93 accueil@espacespluriels.fr

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English : Espaces Pluriels Danse Ahimsa les voyageurs

L’événement Espaces Pluriels Danse Ahimsa les voyageurs Pau a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Pau