Espagne : le chœur Allegretto dévoile ses trésors de la musique vocale Chapelle de l’Immaculée Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-03 20:00 – 21:00

Gratuit : non de 5 à 12 € Plein tarif : 12 € sur place, 10 € en prévente sur www.choeurallegretto.frTarif réduit dont Carte Blanche : 5 €Gratuit enfants de moins de 12 ans Tout public

Le chœur Allegretto s’apprête à vous faire découvrir la richesse du patrimoine vocal espagnol.Entre ferveur de la Renaissance et audace contemporaine, le concert promet un final original : une adaptation pour voix du célèbre boléro de Ravel. Un voyage à travers les sièclesSous la direction d’Odile Carrette et accompagné de Lusine Lazaryan au piano, le chœur a choisi d’explorer cinq siècles de musique sacrée et profane espagnole. Le public pourra ainsi apprécier la polyphonie des œuvres de la Renaissance, les mélodies traditionnelles et les rythmes colorés des compositeurs contemporains. Durée : 1 heure environ

Chapelle de l’Immaculée Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

0240504483 https://www.choeurallegretto.fr/concerts



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