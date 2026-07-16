Informations pratiques

Montaigu-Vendée

ESPERANZA Spectacle Musical

Cours Michel Ragon Montaigu-Vendée Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:30:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

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Cours Michel Ragon Montaigu-Vendée 85600 Vendée Pays de la Loire i-majine@live.fr

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English :

L’événement ESPERANZA Spectacle Musical Montaigu-Vendée a été mis à jour le 2026-07-16 par CDT85