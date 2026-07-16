AGENDA · Montaigu-Vendée
ESPERANZA Spectacle Musical Montaigu-Vendée
samedi 10 octobre 2026 · Montaigu-Vendée
Informations pratiques
Montaigu-Vendée
ESPERANZA Spectacle Musical
Cours Michel Ragon Montaigu-Vendée Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:30:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
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Cours Michel Ragon Montaigu-Vendée 85600 Vendée Pays de la Loire i-majine@live.fr
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English :
L’événement ESPERANZA Spectacle Musical Montaigu-Vendée a été mis à jour le 2026-07-16 par CDT85
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