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AGENDA · Montaigu-Vendée

ESPERANZA Spectacle Musical Montaigu-Vendée

samedi 10 octobre 2026 · Montaigu-Vendée

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Cours Michel Ragon
Ville
85600 Montaigu-Vendée
Département
Vendée
Tarif

Montaigu-Vendée

ESPERANZA Spectacle Musical

Cours Michel Ragon Montaigu-Vendée Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:30:00
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

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Cours Michel Ragon Montaigu-Vendée 85600 Vendée Pays de la Loire   i-majine@live.fr

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English :

L’événement ESPERANZA Spectacle Musical Montaigu-Vendée a été mis à jour le 2026-07-16 par CDT85

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