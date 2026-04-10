Agde

ESPOIR POUR LUCA

LE CAP D’AGDE Agde Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Les foulées solidaires reviennent !

Après une première édition pleine d’émotion, on remet ça pour Luca

Cette année encore, on se mobilise pour lui donner une chance de poursuivre son combat et financer son 2ᵉ traitement.

Cette année encore, on se mobilise pour lui donner une chance de poursuivre son combat et financer son 2ᵉ traitement.

Que vous soyez coureur confirmé, marcheur du dimanche ou en famille… vous avez votre place !

Marche

Course

Run & Bike

Parcours de 5 km et 12 km

Une seule mission se dépasser… pour une belle cause.

Venez nombreux partager ce moment solidaire, sportif et rempli d’espoir.

(ou directement avec le QR code de l’affiche)

Ensemble, faisons avancer Luca ! .

LE CAP D’AGDE Agde 34300 Hérault Occitanie

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English : ESPOIR POUR LUCA

Les foulées solidaires are back!

After an emotional first edition, we’re doing it again for Luca

Once again this year, we’re rallying to give him a chance to continue his fight and finance his 2? treatment.

L’événement ESPOIR POUR LUCA Agde a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34