ESPON’DIVIN Espondeilhan
dimanche 27 septembre 2026 · Espondeilhan
Informations pratiques
Espondeilhan
ESPON’DIVIN
avenue de la Gare Espondeilhan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Venez découvrir une sélection de vins régionaux et rencontrer des vignerons passionnés.
Venez découvrir une sélection de vins régionaux et rencontrer des vignerons passionnés.
Petite restauration sur place et buvette de soft tenue par les parents d’élèves. .
avenue de la Gare Espondeilhan 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 39 11 77 comespondeilhan@gmail.com
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English :
Come discover a selection of regional wines and meet passionate winemakers.
L’événement ESPON’DIVIN Espondeilhan a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 ADT34
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