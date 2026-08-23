Informations pratiques

Espondeilhan

ESPON’DIVIN

avenue de la Gare Espondeilhan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Venez découvrir une sélection de vins régionaux et rencontrer des vignerons passionnés.

Venez découvrir une sélection de vins régionaux et rencontrer des vignerons passionnés.

Petite restauration sur place et buvette de soft tenue par les parents d’élèves. .

avenue de la Gare Espondeilhan 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 39 11 77 comespondeilhan@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come discover a selection of regional wines and meet passionate winemakers.

L’événement ESPON’DIVIN Espondeilhan a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 ADT34