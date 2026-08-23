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AGENDA · Espondeilhan

MATINÉE DES ASSOCIATIONS Espondeilhan

samedi 5 septembre 2026 · Espondeilhan

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Adresse
Place du Vieux Château
Ville
34290 Espondeilhan
Département
Hérault
Tarif

Espondeilhan

MATINÉE DES ASSOCIATIONS

Place du Vieux Château Espondeilhan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

Venez découvrir les propositions des associations du village.
Venez découvrir les propositions des associations du village.   .

Place du Vieux Château Espondeilhan 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 39 11 77  comespondeilhan@gmail.com

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English :

Come discover what the village’s organizations have to offer.

L’événement MATINÉE DES ASSOCIATIONS Espondeilhan a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 ADT34

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