AGENDA · Espondeilhan
MATINÉE DES ASSOCIATIONS Espondeilhan
samedi 5 septembre 2026 · Espondeilhan
Informations pratiques
Espondeilhan
MATINÉE DES ASSOCIATIONS
Place du Vieux Château Espondeilhan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Venez découvrir les propositions des associations du village.
Venez découvrir les propositions des associations du village. .
Place du Vieux Château Espondeilhan 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 39 11 77 comespondeilhan@gmail.com
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English :
Come discover what the village’s organizations have to offer.
L’événement MATINÉE DES ASSOCIATIONS Espondeilhan a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 ADT34
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