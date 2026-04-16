Minerve

ESPOSITION SERGE GRIGGIO ROMAN D’ARTISTES

8 Rue des Martyrs Minerve Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-04-19

Né à Narbonne en 1958, Serge Griggio a vu sa vocation artistique se révéler très tôt comme une évidence.

Sa curiosité naturelle et son envie de progresser l’amènent à rencontrer d’autres peintres et à confronter sa peinture à leur regard Jessup, Mazzino, Claude Parent-Saura. Il apprend de leurs critiques et de leurs conseils, entre fougue et détermination.

Né à Narbonne en 1958, Serge Griggio a vu sa vocation artistique se révéler très tôt comme une évidence.

Sa curiosité naturelle et son envie de progresser l’amènent à rencontrer d’autres peintres et à confronter sa peinture à leur regard Jessup, Mazzino, Claude Parent-Saura. Il apprend de leurs critiques et de leurs conseils, entre fougue et détermination. Il étanche sans cesse sa soif de connaissance dans les livres, et la lecture nourrit sa peinture et son esprit. Ses rencontres avec des peintres italiens, Calvetti, Biancalani, De Gregorio, Dusi seront également très stimulantes. Il s’associe avec l’écrivain Jean-Claude Pirotte pour un projet d’exposition Ecriture et peinture.

Vernissage samedi 18 avril à 18h .

8 Rue des Martyrs Minerve 34210 Hérault Occitanie +33 6 22 12 62 92

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : ESPOSITION SERGE GRIGGIO ROMAN D’ARTISTES

Born in Narbonne in 1958, Serge Griggio’s artistic vocation became obvious at an early age.

His natural curiosity and desire to progress led him to meet other painters and confront his painting to their gaze: Jessup, Mazzino, Claude Parent-Saura. He learns from their criticism and advice, between enthusiasm and determination.

L’événement ESPOSITION SERGE GRIGGIO ROMAN D’ARTISTES Minerve a été mis à jour le 2026-04-11 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC