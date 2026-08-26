UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rennes

Esquif (à fleur d’eau) La Paillette Rennes

mercredi 24 mars 2027 · La Paillette · Rennes

Informations pratiques

Début
mercredi 24 mars 2027
Fin
mercredi 24 mars 2027
Lieu
La Paillette
Adresse
6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes
Ville
Rennes

Esquif (à fleur d’eau) La Paillette Rennes Mercredi 24 mars 2027, 19h00

La Méditerranée et le navire Ocean Viking donnent voix aux rescapés de l’exil dans une plongée sonore et sensible portée par une comédienne et une violoncelliste.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-03-24T19:00:00.000+01:00
Fin : 2027-03-24T19:45:00.000+01:00

1
 

La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Rennes


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Rennes