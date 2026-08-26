AGENDA · Rennes
Esquif (à fleur d’eau) La Paillette Rennes
mercredi 24 mars 2027 · La Paillette · Rennes
Informations pratiques
Esquif (à fleur d’eau) La Paillette Rennes Mercredi 24 mars 2027, 19h00
La Méditerranée et le navire Ocean Viking donnent voix aux rescapés de l’exil dans une plongée sonore et sensible portée par une comédienne et une violoncelliste.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-03-24T19:00:00.000+01:00
Fin : 2027-03-24T19:45:00.000+01:00
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La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Rennes
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