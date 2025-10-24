Esquif – d’Anaïs Allais Benbouli Mixt Nantes

Esquif – d’Anaïs Allais Benbouli Mixt Nantes mercredi 20 mai 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-20 15:00 – 15:50

Gratuit : non 6 € à 20 € 6 € à 20 € Billetterie à partir du 12 novembre 2025 à 9h sur mixt.fr Tout public, En famille, Jeune Public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Théâtre Et si la Méditerranée parlait ? Anaïs Allais Benbouali écrit un conte populaire à hauteur d’enfance sur la réalité des gens qui n’ont d’autres choix que prendre la mer, sur la réalité des gens qui les secourent. C’est émouvant, c’est immensément humain, c’est pour toute la famille. Il y a donc la mer qui sort du silence. Elle parle de ceux qui sont contraints de la traverser, de ceux qui se sont abîmés en elle. À sa surface, il y a l’Ocean Viking, le bateau de SOS Méditerranée, au secours des fragiles esquifs. Et puis la mer s’agite car elle ne comprend pas pourquoi, en devenant adultes, certaines personnes préfèrent protéger les frontières plutôt que sauver les vies. À l’écoute des rescapés, des sauveteurs, Anaïs Allais Benbouali, autrice associée à Mixt, écrit une immersion poétique pour une mer et un violoncelle, une expérience qui embarque les enfants de tous âges. Interprétation : Amandine Dolé, comédienne et violoncelliste, et Julia Gòmez Valcàrcel, comédienneScénographie : Lise AbbadieÉcriture sonore : Anaïs Allais Benbouali et Sandy Ralambondrainy Tout public à partir de 8 ans Durée : 50 min. Représentations dans le Studio danse :mercredi 20 mai 2026 à 15hjeudi 21 mai 2026 à 20hvendredi 22 mai 2026 à 19h30samedi 23 mai 2026 à 17h30 Spectacle dans le cadre des Cosmopolites, une semaine de rencontres artistiques et débats d’idées sans frontières (du 18 au 24 mai 2026 à Nantes)

Mixt Nantes 44000

https://mixt.fr