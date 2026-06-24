Plombières-les-Bains

Esquisser l’histoire souvenirs et projections du bâti Vosgien

25 rue Liétard Plombières-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-10 15:00:00

fin : 2026-09-18 18:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Exposition “Esquisser l’histoire, Souvenirs et projections du bâti vosgien”

Vernissage le vendredi 10 juillet de 15h30 à 16h30

Cette exposition sera le résultat d’une semaine d’atelier créatif menée avec des adolescents autour de l’évolution du patrimoine bâti vosgien. Ils seront accompagnés par l’artiste plasticienne Émilie Thieuleux, et réaliseront des maquettes pour imaginer le passé et l’avenir de l’Espace Berlioz, ancien casino actuellement en réhabilitation pour devenir un tiers-lieu. À travers une démarche artistique, les jeunes exploreront l’histoire de ce lieu et les transformations de ses usages au fil du temps.Tout public

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25 rue Liétard Plombières-les-Bains 88370 Vosges Grand Est +33 7 50 59 49 94

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English :

Exhibition: “Sketching History: Memories and Visions of Vosges Architecture”

Opening reception on Friday, July 10, from 3:30 p.m. to 4:30 p.m.

This exhibition is the result of a week-long creative workshop led with teenagers exploring the evolution of the Vosges “b%E2ti” heritage. They will be guided by visual artist Émilie Thieuleux and will create models to envision the past and future of the Espace Berlioz, a former casino currently being renovated to become a “third place.” Through an artistic process, the young people will explore the history of this site and how its uses have changed over time.

L’événement Esquisser l’histoire souvenirs et projections du bâti Vosgien Plombières-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-24 par OT REMIREMONT