Plombières-les-Bains

Les greniers dans la rue

Plombières-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-16 05:00:00

fin : 2026-08-16 19:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Comme chaque année, Les Greniers dans la Rue vous donnent rendez-vous le dimanche 16 août dans tout le centre historique de Plombières-les-Bains, pour une journée placée sous le signe de la bienveillance, de la convivialité, du partage et des bonnes affaires !

Dès cinq heures du matin, plus de cent exposants, particuliers et professionnels, investiront les rues de la promenade des Dames jusqu’aux ruelles du centre historique pour le plus grand plaisir des collectionneurs, des amateurs d’objets anciens, ou de ceux en quête de vêtements ou d’objets usuels à tout petit prix.

Sans oublier les commerçants et restaurateurs locaux qui accueilleront les badauds en quête de trésors, tout en apportant conseils, expertise et produits de qualité.

Ce traditionnel vide-greniers est l’occasion rêvée pour dénicher la pièce insolite ou l’objet tant convoité, dans une ambiance festive et musicale, au cœur de la Ville aux mille balcons.

Et pour satisfaire toutes les envies gourmandes, plusieurs Food trucks proposeront une restauration rapide et variée directement sur place.

À noter dans vos agendas un rendez-vous incontournable pour tous les chineurs !Tout public

18 .

Plombières-les-Bains 88370 Vosges Grand Est +33 3 29 66 00 24

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English :

As every year, Les Greniers dans la Rue look forward to seeing you on Sunday August 16 in the historic center of Plombières-les-Bains, for a day of goodwill, conviviality, sharing and bargains!

From five o’clock in the morning, more than a hundred exhibitors, both private and professional, will take over the streets from the Promenade des Dames to the narrow streets of the historic center, to the delight of collectors, lovers of antiques and those looking for clothes or everyday objects at very low prices.

Not forgetting the local merchants and restaurateurs who will welcome onlookers in search of treasures, offering advice, expertise and quality products.

This traditional garage sale is the perfect opportunity to find that unusual item or coveted object, in a festive and musical atmosphere, in the heart of the City of a Thousand Balconies.

And to satisfy every gourmet craving, several food trucks will be offering a variety of fast food directly on site.

Mark your calendars: an unmissable event for all bargain hunters!

L’événement Les greniers dans la rue Plombières-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-09 par OT REMIREMONT