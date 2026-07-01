Visite de la Chapelle du Clos des Augustins, Chapelle Saint-Charles / Le Clos des Augustins, Plombières-les-Bains

Informations pratiques

Visite de la Chapelle du Clos des Augustins 19 et 20 septembre Chapelle Saint-Charles / Le Clos des Augustins Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Pénétrez dans cette chapelle aménagée en 1936, où l’art et la spiritualité se rencontrent harmonieusement. L’édifice abrite de remarquables mosaïques réalisées par Franck Danis, dont les couleurs et les motifs enrichissent l’atmosphère du lieu. Une halte propice à l’observation de ce patrimoine artistique qui témoigne du savoir-faire et de la sensibilité de son créateur.

Chapelle Saint-Charles / Le Clos des Augustins 6 Rue Grillot, 88370 Plombières-lès-Bains Plombières-les-Bains 88370 Vosges Grand Est La chapelle est inscrite au titre des Monuments Historiques.

Elle prend place dans l’enceinte de l’ancien hôpital thermal de 1862, devenu l’hospice des Deux Augustins en 1891, puis le Clos des Deux Augustins en 2011.

Elle a été aménagée en 1936 selon les dessins d’une sœur de la Congrégation de Saint-Charles et de Franck Danis.

Les caractéristiques de la chapelle sont : des vitraux d’écailles roses et mauves, des fresques représentant la Crucifixion, la sainte Famille et saint Charles Borromée ; un chemin de croix avec des symboles figuratifs du Calvaire ; des cabochons en faïence blanche et carreaux d’émail bleu ; des luminaires en laiton.

Le décor a une similitude avec celui de la Buvette du Bain National (Rue Liétard).

Pénétrez dans cette chapelle aménagée en 1936, où l’art et la spiritualité se rencontrent harmonieusement. L’édifice abrite de remarquables mosaïques réalisées par Franck Danis, dont les couleurs et…

©Remiremont Plombières Tourisme