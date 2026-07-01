Explication et démonstration de l’Epinette des Vosges, Nid des épinettes, Plombières-les-Bains

Informations pratiques

Explication et démonstration de l’Epinette des Vosges 19 et 20 septembre Nid des épinettes Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Une association de passionnés vous invite à découvrir un patrimoine immatériel transmis de génération en génération. À travers une exposition d’instruments et de documents anciens, ainsi que des démonstrations et explications, plongez dans l’univers de cette tradition qui continue de faire vivre la mémoire et l’identité du territoire. Une rencontre conviviale pour mieux comprendre un savoir-faire et une pratique culturelle toujours bien vivants.

Nid des épinettes Rue Saint-Amé, 88370 Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains 88370 Vosges Grand Est Fondée en 1998 et composée d’une quarantaine de personnes, l’association « L’épinette des Vosges » dont le siège « Au Nid des Épinettes » se situe à Plombières-les-Bains, est consacrée à la préservation de l’épinette, un instrument traditionnel populaire typique de la région.

L’épinette des Vosges est une cithare à bourdons, habituellement composée de 5 cordes : 2 cordes de mélodie, appelées chanterelles, et 3 bourdons.

Cette association cherche ainsi à préserver l’instrument, tant dans sa forme que dans la manière d’en jouer, notamment en enseignant la pratique de l’instrument et en encourageant sa fabrication au moyen d’un livret explicatif.

Parmi les membres de cette association, Marie-Claude et Pierre perpétuent la tradition de l’épinette de plus de 200 ans et poursuivent les recherches sur ses origines. Parking de la Promenade des dames.

Une association de passionnés vous invite à découvrir un patrimoine immatériel transmis de génération en génération. À travers une exposition d’instruments et de documents anciens, ainsi que des et…

©Epinette des Vosges