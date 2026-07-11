Gnomania Festival de jeux Clos des deux Augustins Plombières-les-Bains

Informations pratiques

Plombières-les-Bains

Gnomania Festival de jeux

Clos des deux Augustins 6 rue Grillot Plombières-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Venez découvrir l’univers des jeux de figurines avec pleins de tables de wargame et autres types de jeux, allant du jeu de plateau ou jeu de role.

Pleins de tables de démonstrations et d’initiations, des tournois, des grands noms du wargame ainsi que des indépendants, des concours de peinture et pleins d’autres surprises.

Petite restaurations sur place et entrée libre.Tout public

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Clos des deux Augustins 6 rue Grillot Plombières-les-Bains 88370 Vosges Grand Est +33 6 95 12 66 59

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English :

Come discover the world of miniatures gaming with plenty of wargaming tables and other types of games, ranging from board games to role-playing games.

Plenty of demo and introductory tables, tournaments, big names in wargaming as well as independent designers, painting contests, and lots of other surprises.

Light refreshments available on site, and free admission.

L’événement Gnomania Festival de jeux Plombières-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-11 par OT REMIREMONT