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Visite de l’ancienne Hostellerie Sainte-Barbe, Hostellerie Sainte-Barbe, Plombières-les-Bains

samedi 19 septembre 2026 · Hostellerie Sainte-Barbe · Plombières-les-Bains

Visite de l’ancienne Hostellerie Sainte-Barbe, Hostellerie Sainte-Barbe, Plombières-les-Bains

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hostellerie Sainte-Barbe
Adresse
6 Place du Bain Romain, 88370 Plombières-les-Bains
Ville
88370 Plombières-les-Bains
Département
Vosges

Visite de l’ancienne Hostellerie Sainte-Barbe 19 et 20 septembre Hostellerie Sainte-Barbe Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Poussez les portes de l’une des plus anciennes maisons de Plombières-les-Bains et pénétrez dans un lieu chargé d’histoire. Cette visite vous mène à travers ses espaces préservés, jusqu’à sa cour intérieure, témoin de plusieurs siècles de vie quotidienne. Une immersion dans le patrimoine architectural de la ville, à travers un édifice discret, mais riche en souvenirs et en anecdotes.

Hostellerie Sainte-Barbe 6 Place du Bain Romain, 88370 Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains 88370 Vosges Grand Est L’ancienne hostellerie Sainte-Barbe remonte au XVIe siècle, il s’agit d’une des plus anciennes maisons de Plombières-les-Bains.
Poussez les portes de l’une des plus anciennes maisons de Plombières-les-Bains et pénétrez dans un lieu chargé d’histoire. Cette visite vous mène à travers ses espaces préservés, jusqu’à sa cour de à…

©Remiremont Plombières tourisme

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