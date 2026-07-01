Visite de l’ancienne Hostellerie Sainte-Barbe, Hostellerie Sainte-Barbe, Plombières-les-Bains
samedi 19 septembre 2026 · Hostellerie Sainte-Barbe · Plombières-les-Bains
Informations pratiques
Visite de l’ancienne Hostellerie Sainte-Barbe 19 et 20 septembre Hostellerie Sainte-Barbe Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Poussez les portes de l’une des plus anciennes maisons de Plombières-les-Bains et pénétrez dans un lieu chargé d’histoire. Cette visite vous mène à travers ses espaces préservés, jusqu’à sa cour intérieure, témoin de plusieurs siècles de vie quotidienne. Une immersion dans le patrimoine architectural de la ville, à travers un édifice discret, mais riche en souvenirs et en anecdotes.
Hostellerie Sainte-Barbe 6 Place du Bain Romain, 88370 Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains 88370 Vosges Grand Est L’ancienne hostellerie Sainte-Barbe remonte au XVIe siècle, il s’agit d’une des plus anciennes maisons de Plombières-les-Bains.
Poussez les portes de l’une des plus anciennes maisons de Plombières-les-Bains et pénétrez dans un lieu chargé d’histoire. Cette visite vous mène à travers ses espaces préservés, jusqu’à sa cour de à…
©Remiremont Plombières tourisme
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