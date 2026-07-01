Découverte de la broderie au plumetis, Espace Stanislas, Plombières-les-Bains

Informations pratiques

Découverte de la broderie au plumetis 19 et 20 septembre Espace Stanislas Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez l’univers délicat de la broderie au plumetis. À travers une présentation de pièces anciennes exposées au cœur de la ville, laissez-vous surprendre par la finesse de ce savoir-faire textile qui a marqué l’histoire locale. Une occasion de porter un nouveau regard sur cet art de l’aiguille, entre tradition et transmission.

Espace Stanislas Rue Stanislas, 88370 Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains 88370 Vosges Grand Est Situé au cœur de Plombières-les-Bains, l’Espace Stanislas offre un cadre idéal pour l’organisation d’événements culturels, associatifs ou institutionnels. Niché rue Stanislas, à proximité des célèbres thermes et du patrimoine historique de la ville, cet espace polyvalent bénéficie d’une situation privilégiée au sein de cette station thermale renommée des Vosges.

Découvrez l’univers délicat de la broderie au plumetis. À travers une présentation de pièces anciennes exposées au cœur de la ville, laissez-vous surprendre par la finesse de ce savoir-faire textile…

©Office de tourisme Remiremont Plombières