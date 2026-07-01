Découverte de la broderie au plumetis, Espace Stanislas, Plombières-les-Bains
samedi 19 septembre 2026 · Espace Stanislas · Plombières-les-Bains
Informations pratiques
Découverte de la broderie au plumetis 19 et 20 septembre Espace Stanislas Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découvrez l’univers délicat de la broderie au plumetis. À travers une présentation de pièces anciennes exposées au cœur de la ville, laissez-vous surprendre par la finesse de ce savoir-faire textile qui a marqué l’histoire locale. Une occasion de porter un nouveau regard sur cet art de l’aiguille, entre tradition et transmission.
Espace Stanislas Rue Stanislas, 88370 Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains 88370 Vosges Grand Est Situé au cœur de Plombières-les-Bains, l’Espace Stanislas offre un cadre idéal pour l’organisation d’événements culturels, associatifs ou institutionnels. Niché rue Stanislas, à proximité des célèbres thermes et du patrimoine historique de la ville, cet espace polyvalent bénéficie d’une situation privilégiée au sein de cette station thermale renommée des Vosges.
Découvrez l’univers délicat de la broderie au plumetis. À travers une présentation de pièces anciennes exposées au cœur de la ville, laissez-vous surprendre par la finesse de ce savoir-faire textile…
©Office de tourisme Remiremont Plombières
À voir aussi à Plombières-les-Bains (Vosges)
- Portraits en scène Plombières-les-Bains 3 juillet 2026
- Esquisser l’histoire souvenirs et projections du bâti Vosgien Plombières-les-Bains 10 juillet 2026
- Représentation théâtrale Salle théâtre le CINEDUC Plombières-les-Bains 11 juillet 2026
- Carte blanche n16 s’initier à l’impression 3D Plombières-les-Bains 15 juillet 2026
- Les greniers dans la rue Plombières-les-Bains 16 août 2026