La glace Plombières : présentation et dégustation, Espace Stanislas, Plombières-les-Bains

Informations pratiques

La glace Plombières : présentation et dégustation 19 et 20 septembre Espace Stanislas Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Plongez dans l’histoire de la célèbre glace Plombières, une spécialité gourmande née dans la cité thermale et devenue un symbole du patrimoine culinaire local. Cette présentation retrace ses origines, sa recette et les anecdotes qui ont contribué à sa renommée. L’animation se conclut par une dégustation, pour apprécier pleinement cette tradition gourmande intimement liée à l’histoire de Plombières-les-Bains.

Espace Stanislas Rue Stanislas, 88370 Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains 88370 Vosges Grand Est Situé au cœur de Plombières-les-Bains, l’Espace Stanislas offre un cadre idéal pour l’organisation d’événements culturels, associatifs ou institutionnels. Niché rue Stanislas, à proximité des célèbres thermes et du patrimoine historique de la ville, cet espace polyvalent bénéficie d’une situation privilégiée au sein de cette station thermale renommée des Vosges.

Plongez dans l’histoire de la célèbre glace Plombières, une spécialité gourmande née dans la cité thermale et devenue un symbole du patrimoine culinaire local. Cette présentation retrace ses sa et à…

©Office de tourisme de Remiremont Plombières