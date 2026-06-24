Représentation théâtrale Salle théâtre le CINEDUC Plombières-les-Bains

Plombières-les-Bains

Représentation théâtrale

Salle théâtre le CINEDUC 120 Allée des 2 Augustins Plombières-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Samedi 2026-07-11 20:30:00

fin : 2026-07-29 22:30:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-12 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-29 2026-08-30 2026-09-12

Pièce de théâtre SEXE ET JALOUSIE de Marc CAMOLETTI

Quand Bernard découvre que sa femme Jacqueline le trompe avec Robert, il n’a plus qu’une idée en tête se venger !

Après avoir convié l’amant de sa femme à un faux rendez-vous, il lui propose un marché diabolique.

Que va faire Robert pour tenter d’échapper à ce choix cornélien ?

SANS RÉSERVATIONTout public

8 .

Salle théâtre le CINEDUC 120 Allée des 2 Augustins Plombières-les-Bains 88370 Vosges Grand Est +33 3 29 66 09 96

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English :

Play: SEX AND JEALOUSY by Marc CAMOLETTI

When Bernard discovers that his wife Jacqueline is cheating on him with Robert, he has only one thing on his mind: revenge!

After luring his wife’s lover to a fake rendezvous, he offers him a diabolical deal.

What will Robert do to try to escape this agonizing choice?

NO RESERVATIONS

L’événement Représentation théâtrale Plombières-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-24 par OT REMIREMONT