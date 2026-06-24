Représentation théâtrale Salle théâtre le CINEDUC Plombières-les-Bains
Représentation théâtrale Salle théâtre le CINEDUC Plombières-les-Bains samedi 11 juillet 2026.
Plombières-les-Bains
Représentation théâtrale
Salle théâtre le CINEDUC 120 Allée des 2 Augustins Plombières-les-Bains Vosges
Tarif : – – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Samedi 2026-07-11 20:30:00
fin : 2026-07-29 22:30:00
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-12 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-29 2026-08-30 2026-09-12
Pièce de théâtre SEXE ET JALOUSIE de Marc CAMOLETTI
Quand Bernard découvre que sa femme Jacqueline le trompe avec Robert, il n’a plus qu’une idée en tête se venger !
Après avoir convié l’amant de sa femme à un faux rendez-vous, il lui propose un marché diabolique.
Que va faire Robert pour tenter d’échapper à ce choix cornélien ?
SANS RÉSERVATIONTout public
8 .
Salle théâtre le CINEDUC 120 Allée des 2 Augustins Plombières-les-Bains 88370 Vosges Grand Est +33 3 29 66 09 96
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Play: SEX AND JEALOUSY by Marc CAMOLETTI
When Bernard discovers that his wife Jacqueline is cheating on him with Robert, he has only one thing on his mind: revenge!
After luring his wife’s lover to a fake rendezvous, he offers him a diabolical deal.
What will Robert do to try to escape this agonizing choice?
NO RESERVATIONS
L’événement Représentation théâtrale Plombières-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-24 par OT REMIREMONT