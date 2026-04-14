Essai de vélo adapté (assis ou à bras) à Périgné, MARPA/MARPAVIE de Périgné, Vilaine
Essai de vélo adapté (assis ou à bras) à Périgné, MARPA/MARPAVIE de Périgné, Vilaine lundi 18 mai 2026.
Essai de vélo adapté (assis ou à bras) à Périgné 18 – 22 mai MARPA/MARPAVIE de Périgné Deux-Sèvres
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-18T09:00:00+02:00 – 2026-05-18T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-22T09:00:00+02:00 – 2026-05-22T17:00:00+02:00
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Organisé par Mélioris Maison sport santé à la MARPA/MARPAVIE de Périgné
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Essai de vélo adapté (assis ou à bras)
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Informations et recommandations pour favoriser l’activité physique
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Tout public toute la semaine
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Pas d’inscription, sur présentation spontanée
MARPA/MARPAVIE de Périgné 2 All. de la Cure, 79170 Périgné Vilaine 79170 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
Essai de vélo adapté (assis ou à bras)