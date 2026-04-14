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Essai de vélo adapté (assis ou à bras) à Périgné, MARPA/MARPAVIE de Périgné, Vilaine

Essai de vélo adapté (assis ou à bras) à Périgné, MARPA/MARPAVIE de Périgné, Vilaine

Essai de vélo adapté (assis ou à bras) à Périgné, MARPA/MARPAVIE de Périgné, Vilaine lundi 18 mai 2026.

Lieu : MARPA/MARPAVIE de Périgné

Adresse : 2 All. de la Cure, 79170 Périgné

Ville : 79170 Vilaine

Département : Deux-Sèvres

Début : lundi 18 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Essai de vélo adapté (assis ou à bras) à Périgné 18 – 22 mai MARPA/MARPAVIE de Périgné Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-18T09:00:00+02:00 – 2026-05-18T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-22T09:00:00+02:00 – 2026-05-22T17:00:00+02:00

  • Organisé par Mélioris Maison sport santé à la MARPA/MARPAVIE de Périgné

  • Essai de vélo adapté (assis ou à bras)

  • Informations et recommandations pour favoriser l’activité physique

  • Tout public toute la semaine

  • Pas d’inscription, sur présentation spontanée

MARPA/MARPAVIE de Périgné 2 All. de la Cure, 79170 Périgné Vilaine 79170 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
Essai de vélo adapté (assis ou à bras)

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