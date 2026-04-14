Essai de vélo adapté (assis ou à bras) à Périgné, MARPA/MARPAVIE de Périgné, Vilaine

Essai de vélo adapté (assis ou à bras) à Périgné 18 – 22 mai MARPA/MARPAVIE de Périgné Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-18T09:00:00+02:00 – 2026-05-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-22T09:00:00+02:00 – 2026-05-22T17:00:00+02:00

Organisé par Mélioris Maison sport santé à la MARPA/MARPAVIE de Périgné

Essai de vélo adapté (assis ou à bras)

Informations et recommandations pour favoriser l’activité physique

Tout public toute la semaine

Pas d’inscription, sur présentation spontanée

MARPA/MARPAVIE de Périgné 2 All. de la Cure, 79170 Périgné Vilaine 79170 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Essai de vélo adapté (assis ou à bras)