Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Sensibilisation parents/enfants à la pratique du vélo à l’École primaire de Périgné, 9 Rte de Bessac, 79170 Périgné, Vilaine

Sensibilisation parents/enfants à la pratique du vélo à l’École primaire de Périgné, 9 Rte de Bessac, 79170 Périgné, Vilaine

Sensibilisation parents/enfants à la pratique du vélo à l’École primaire de Périgné, 9 Rte de Bessac, 79170 Périgné, Vilaine lundi 11 mai 2026.

Lieu : 9 Rte de Bessac, 79170 Périgné

Adresse : 9 Rte de Bessac, 79170 Périgné

Ville : 79170 Vilaine

Département : Deux-Sèvres

Début : lundi 11 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Sensibilisation parents/enfants à la pratique du vélo à l’École primaire de Périgné 11 – 15 mai 9 Rte de Bessac, 79170 Périgné Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-11T09:00:00+02:00 – 2026-05-11T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-15T09:00:00+02:00 – 2026-05-15T16:00:00+02:00

  • Organisé par Mélioris Maison sport santé

  • Mise à disposition d’un vélo avec compteur km

  • Pratique en mode défi par enfants et parents

  • Uniquement ouvert aux parents, enfants et personnels de l’école de Périgné

9 Rte de Bessac, 79170 Périgné 9 Rte de Bessac, 79170 Périgné Vilaine 79170 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
Sensibilisation parents/enfants à la pratique du vélo à l’École primaire de Périgné

À voir aussi à Vilaine (Deux-Sèvres)