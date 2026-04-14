Sensibilisation parents/enfants à la pratique du vélo à l’École primaire de Périgné, 9 Rte de Bessac, 79170 Périgné, Vilaine

Sensibilisation parents/enfants à la pratique du vélo à l’École primaire de Périgné 11 – 15 mai 9 Rte de Bessac, 79170 Périgné Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-11T09:00:00+02:00 – 2026-05-11T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-15T09:00:00+02:00 – 2026-05-15T16:00:00+02:00

Organisé par Mélioris Maison sport santé

Mise à disposition d’un vélo avec compteur km

Pratique en mode défi par enfants et parents

Uniquement ouvert aux parents, enfants et personnels de l’école de Périgné

9 Rte de Bessac, 79170 Périgné 9 Rte de Bessac, 79170 Périgné Vilaine 79170 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Sensibilisation parents/enfants à la pratique du vélo à l’École primaire de Périgné