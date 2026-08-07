ESSAIS DE CIRQUE • FOCON – Ésacto’Lido, Le Kiwi (Place Jean Jaures), Ramonville-Saint-Agne
jeudi 28 janvier 2027 · Le Kiwi (Place Jean Jaures) · Ramonville-Saint-Agne
Informations pratiques
ESSAIS DE CIRQUE • FOCON – Ésacto’Lido Jeudi 28 janvier 2027, 20h00 Le Kiwi (Place Jean Jaures) Haute-Garonne
Accès libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-28T20:00:00+01:00 – 2027-01-28T21:30:00+01:00
Fin : 2027-01-28T20:00:00+01:00 – 2027-01-28T21:30:00+01:00
En partenariat avec Esacto’Lido
Pendant quatre mois, une dizaine d’artistes internationaux·ales suivent le parcours « Formalisation de projet » au sein de l’école supérieure des arts du cirque Toulouse Occitanie (Ésacto’Lido).
Labos de recherche, stages et accompagnement en production leur permettent de développer un projet de spectacle. Venez découvrir une première étape de leur création, tantôt acrobatiquement poétique, tantôt absurdement drôle, tantôt oniriquement engagé, le tout en mode cabaret !
Plus d’infos sur le site du Kiwi
Le Kiwi (Place Jean Jaures) Allée Georges Pompidou 31520 Ramonville Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://kiwiramonville-arto.fr/evenement/essais-de-cirque/ »}]
création émergente
© Karine Crozes – XilloK
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