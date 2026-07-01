Estelle Revaz et Laudine Dard, Salle du Manège, Genève

Informations pratiques

Estelle Revaz et Laudine Dard 13 et 14 octobre Salle du Manège

Dès 15.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-13T20:00:00+02:00 – 2026-10-13T21:30:00+02:00

Fin : 2026-10-14T20:00:00+02:00 – 2026-10-14T21:30:00+02:00

La violoncelliste Estelle Revaz, accompagnée de la harpiste Laudine Dard, comptent bien enflammer le coeur du public avec Amor y pasión. Ce duo original, réunissant une Valaisanne et une Genevoise, plonge dans l’univers hispanique. En faisant dialoguer leurs instruments, les deux musiciennes explorent les airs de compositeurs incontournables ou moins connus de la péninsule ibérique et de l’Amérique latine. De Piazzolla et Gardel à Cassadó, Granados ou Ginastera, la voix grave du violoncelle se mêle aux sonorités féeriques de la harpe dans un déferlement d’émotions, que ce soit grâce aux rythmes du tango, au lyrisme exacerbé ou encore à la musique populaire.

Artiste internationalement reconnue, élue au Parlement suisse et récemment nommée à la tête de Suisseculture, Estelle Revaz mène de front carrière musicale, engagements politiques et culturels. Aux côtés de Laudine Dard, elle propose une soirée d’évasion enflammée, entre passion et virtuosité, où légendes et histoires d’amour emportent les coeurs et l’âme.

Salle du Manège Route de Chancy 127, 1213 Onex Genève 1213 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/concerts/estelle-revaz-et-laudine-dard/5cceef17-d623-4283-973c-7e0b0868bd93/events/392406 »}]

La violoncelliste Estelle Revaz, accompagnée de la harpiste Laudine Dard, comptent bien enflammer le coeur du public avec Amor y pasión.

DR