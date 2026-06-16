Estiu a Ciutat: On ne naît pas musicienne, on le devient Place François Recaborde Pau vendredi 17 juillet 2026.

Pau

Estiu a Ciutat: On ne naît pas musicienne, on le devient

Place François Recaborde Amphithéâtre de la Ciutat, Arcuelhem! Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-17 22:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Occitan

Tà vàder çò qu’ei uei, Lolita Delmonteil que s’usè los pès, los dits e las aurelhas sus mantun camin. Galícia, Brasil, Espanha, Occitània. Gema, Luizinho, Aleix, Marie Paule-Belle. Tant de lòcs, personas, estiles qui piquetèn las soas rotas, qu’èra e prendrà plàser de tornar córrer en la vòsta companhia.

Français

Pour devenir celle qu’elle est aujourd’hui, Lolita Delmonteil s’est usé les pieds, les doigts et les oreilles sur de nombreux chemins. Galice, Brésil, Espagne, Occitanie. Gema, Luizinho, Aleix, Marie Paule-Belle. Autant de lieux, de personnes, de styles qui ont jalonné ses routes, elle qu’elle prendra plaisir à re-parcourir en votre compagnie. .

Place François Recaborde Amphithéâtre de la Ciutat, Arcuelhem! Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 30 60 34 arcuelh@laciutat.org

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English : Estiu a Ciutat: On ne naît pas musicienne, on le devient

L’événement Estiu a Ciutat: On ne naît pas musicienne, on le devient Pau a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pau