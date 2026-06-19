Estiu a Ciutat Place François Recaborde Pau

Pau

Estiu a Ciutat

Place François Recaborde La Ciutat Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-07-03

Cet estiu 2026 se dégustera toujours avec un verre de blanc, à 19h sur les marches de la Ciutat.

Cette année sera peut-être un peu plus intimiste avec des artistes qui nous ouvriront les portes de leur parçan, leur bout de Gascogne, leurs histoires. Le récit pourrait d’ailleurs être un des hius rotges d’aquesta annada. Les mélodies ne seront jamais loin pour enrichir ces tranches de vies. Et puis les solos, duos s’étofferont avant de terminer cet été par un bal, nerveux et nostalgique, entrainant et rallongeant l’été.

Tous les publics trouveront leur moment de plaisir, d’abandon, de découverte, de lâcher prise, de 5 à… quelques années. .

Place François Recaborde La Ciutat Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 30 60 34 arcuelh@laciutat.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Estiu a Ciutat

L’événement Estiu a Ciutat Pau a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pau