Estiu a Ciutat Place François Recaborde Pau
Estiu a Ciutat Place François Recaborde Pau vendredi 3 juillet 2026.
Pau
Estiu a Ciutat
Place François Recaborde La Ciutat Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-07-03
Cet estiu 2026 se dégustera toujours avec un verre de blanc, à 19h sur les marches de la Ciutat.
Cette année sera peut-être un peu plus intimiste avec des artistes qui nous ouvriront les portes de leur parçan, leur bout de Gascogne, leurs histoires. Le récit pourrait d’ailleurs être un des hius rotges d’aquesta annada. Les mélodies ne seront jamais loin pour enrichir ces tranches de vies. Et puis les solos, duos s’étofferont avant de terminer cet été par un bal, nerveux et nostalgique, entrainant et rallongeant l’été.
Tous les publics trouveront leur moment de plaisir, d’abandon, de découverte, de lâcher prise, de 5 à… quelques années. .
Place François Recaborde La Ciutat Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 30 60 34 arcuelh@laciutat.org
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English : Estiu a Ciutat
L’événement Estiu a Ciutat Pau a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pau
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