Estivales de l’orgue Moments musicaux Temple de Longeville-lès-Metz Longeville-lès-Metz

Informations pratiques

Longeville-lès-Metz

Estivales de l’orgue Moments musicaux

Temple de Longeville-lès-Metz 156b rue Général de Gaulle Longeville-lès-Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Jeudi 2026-07-30 15:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-07-30 2026-08-05 2026-08-20 2026-08-27

Estivales d’Orgue

L’association Les Amis du Temple de Longeville-lès-Metz ouvre cet été pour la troisième fois les portes du temple, pour permettre aux mélomanes et à tous ceux qui le souhaitent de profiter de moments musicaux dans un cadre exceptionnel.

Robert Sigwalt, qui fut de nombreuses années l’organiste au Temple de Longeville-lès-Metz joue sur l’orgue LINK construit en 1908 et restauré durant 6 années (2016-2022) par la Manufacture d’Orgue Les Frères LINK (All.), toujours en activité, et financé en partie par l’association.

Cette année, le thème choisi nous conduira dans un Chassé-croisé entre musique de théâtre et musique sacrée. En effet, la musique s’est développée de façon mouvementée, avec des tensions entre le théâtre (opéra) et la musique d’église. Robert Sigwalt démontrera que les formes d’expression humaine tant langagières que musicales (instrumentales et vocales) se sont continuellement transformées au fil du temps grâce aux progrès technologiques et aux influences sociétales. La musique a toujours fonctionné comme un art composé pour un public, dans un contexte historique déterminant son orientation.

L’accès au temple peut également se faire par la navette METZ’O arrêt Scy-Chazelles, avec un petit chemin à faire à pied (10 min.). Sinon c’est la ligne 5, arrêt Leclerc à Longeville les Metz.Tout public

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Temple de Longeville-lès-Metz 156b rue Général de Gaulle Longeville-lès-Metz 57050 Moselle Grand Est +33 3 87 60 51 68

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English :

Summer Organ Festival

The association %AB Les Amis du Temple de Longeville-l%E8s-Metz %BB is opening the temple’s doors for the third time this %E9t%E9, allowing music lovers and %E0 anyone else who wishes to enjoy musical moments in an exceptional setting.

Robert Sigwalt, who served for many years as the organist at the Temple de Longeville-l%E8s-Metz, plays the LINK organ, built in 1908 and restored over a period of 6 years (2016–2022) by the organ manufacturer “Les Frères LINK” (Germany), which is still in operation, and funded in part by the association.

This year’s chosen theme will take us on a %AB journey%AB that blends theater music and sacred music. Indeed, music has evolved in a dynamic manner, marked by tensions between theater (opera) and church music. Robert Sigwalt will demonstrate that forms of human expression—both linguistic and musical (instrumental and vocal)—have continually transformed over time thanks to technological advances and societal influences. Music has always functioned as an art form composed for an audience, within a historical context that determines its direction.

You can also reach the temple by taking the METZ?O shuttle to the Scy-Chazelles stop, followed by a short walk (10 min.). Otherwise, take Line 5 to the Leclerc stop in Longeville-les-Metz.

L’événement Estivales de l’orgue Moments musicaux Longeville-lès-Metz a été mis à jour le 2026-07-09 par AGENCE INSPIRE METZ