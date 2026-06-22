Tournoi Blondasse Cup Tennis Club Paraiges Longeville-lès-Metz

Informations pratiques

Longeville-lès-Metz

Tournoi Blondasse Cup

Tennis Club Paraiges 8 rue du stade Longeville-lès-Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-25 13:00:00

fin : 2026-07-25 19:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Tournoi de tennis en double. Sur place il y aura de quoi boire et manger, la restauration sera assurée par le restaurant la Cigale. Tout au long de la journée , en plus de suivre les match, vous pourrez profiter d’activités complémentaires (pétanque, quizz, et d’autres jeux) Le tournoi sera suivi d’une petite soirée, animée par des dj messins Blondasse Records , house/disco/electro.

Venez nombreux pour allier sport, convivialité et festivités.Tout public

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Tennis Club Paraiges 8 rue du stade Longeville-lès-Metz 57050 Moselle Grand Est +33 6 26 94 66 03

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English :

Doubles tennis tournament. Food and drinks will be available on site, with catering provided by La Cigale restaurant. Throughout the day, in addition to watching the matches, you can enjoy other activities (pétanque, trivia, and other games). The tournament will be followed by a small evening party, hosted by Metz-based DJs from “Blondasse Records,” featuring house, disco, and electro music.

Come out in large numbers to enjoy a mix of sports, camaraderie, and festivities.

L’événement Tournoi Blondasse Cup Longeville-lès-Metz a été mis à jour le 2026-06-22 par AGENCE INSPIRE METZ