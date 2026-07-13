Informations pratiques

Longeville-lès-Metz

Vivez l’éclipse solaire au Plan d’eau

Longeville-lès-Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-08-12 18:30:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Vous souvenez-vous de ce que vous faisiez le 11 août 1999 ? Peu d’entre-nous s’en souviennent et pourtant, ce jour-là, s’était produit un évènement astronomique bien rare une éclipse solaire totale.

Le 12 août 2026, l’occasion nous sera donnée de vivre à nouveau ce moment assez incroyable qui se reproduira ensuite la prochaine fois dans… 55 ans !

Pour que ce moment reste inoubliable, la Ville de Metz se mobilise et donne rendez-vous à tous sur le site du Plan d’eau. Distribution gratuite de paires de lunettes homologuées (1 par famille).

Emmenez votre plaid pour vous allonger dans l’herbe ou vos chaises pliantes pour ces 55 minutes de spectacle naturel.

Afin de permettre à tous les Messins d’admirer cette éclipse, la Ville de Metz mettra des paires de lunettes homologuées gratuitement à disposition à compter du mercredi 5 août dans toutes les mairies de quartier (1 paire par foyer sur présentation d’une pièce d’identité).

Attention aux yeux des enfantsL’éclipse solaire qu’il sera possible d’observer à Metz (si les conditions météorologiques le permettent) est considérée comme totale lorsque la lune cache le soleil à plus de 90% de sa surface. Pour regarder ce phénomène il est impératif d’avoir des lunettes homologuées sans quoi une brulure de la rétine peut se produire de façon indolore mais irréversible. Il est donc fondamental que les adultes informent les plus jeunes ou les personnes vulnérables de ce risque et les surveillent durant le laps de temps que se produira l’éclipse.Tout public

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Longeville-lès-Metz 57050 Moselle Grand Est +33 800 89 18 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Do you remember what you were doing on August 11, 1999? Few of us remember it, and yet on that day, a very rare astronomical event took place: a total solar eclipse.

On August 12, 2026, we’ll have the chance to experience this incredible moment all over again—and the next time it happens will be in… 55 years!

To make this a truly unforgettable experience, the City of Metz is pulling out all the stops and invites everyone to gather at the Plan d’Eau. Free distribution of certified viewing glasses (1 pair per family).

Bring a blanket to lie on the grass or folding chairs to enjoy these 55 minutes of nature’s spectacle.

To ensure that all residents of Metz can admire this eclipse, the City of Metz will provide certified eclipse glasses free of charge starting Wednesday, August 5, at all neighborhood town halls (one pair per household upon presentation of a valid ID).

Protect children’s eyes. The%solar eclipse that will be visible in Metz (weather permitting) is considered total when the moon covers more than 90% of the sun’s surface. To view this phenomenon, it is essential to wear certified eclipse glasses; otherwise, painless but irreversible retinal damage may occur. It is therefore essential that adults inform children and vulnerable individuals of this risk and supervise them throughout the duration of the eclipse.

L’événement Vivez l’éclipse solaire au Plan d’eau Longeville-lès-Metz a été mis à jour le 2026-07-13 par AGENCE INSPIRE METZ