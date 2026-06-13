Estivales des Arts Étaples
Estivales des Arts Étaples samedi 4 juillet 2026.
Étaples
Estivales des Arts
Boulevard Bigot Descelers Étaples Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-04
40ème édition de l’Estivale des arts
Tout au long de l’année, la ville d’Étaples-sur-mer valorise l’art sous toutes ses formes.
Au mois de juillet, la peinture et le dessin sont mis à l’honneur avec la 38ème édition de l’Estivale des arts.
Plus de 100 artistes de notre région et au-delà exposent dans la salle de la Corderie devenue galerie d’art pour l’occasion.
Les visiteurs découvrent alors des œuvres d’inspirations et de techniques diverses pastels, aquarelles, huiles …
Amateurs et artistes plus confirmés se côtoient pendant deux semaines pour le plus grand plaisir des visiteurs.
Des ateliers permettront aux artistes en herbe de s’initier aux différentes techniques artistiques. .
Boulevard Bigot Descelers Étaples 62630 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 62 73 communication@etaples-sur-mer.net
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English :
The 40th Edition of the Estivale des Arts
L’événement Estivales des Arts Étaples a été mis à jour le 2026-06-13 par Etaples-sur-Mer
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