UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Estivales d’Otton Montrond

Estivales d’Otton Montrond vendredi 10 juillet 2026.

Ville
39300 Montrond
Département
Jura
Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif

Montrond

Estivales d’Otton

Montrond Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Soirée coucher de soleil.
Repas et animation musicale.
Organisée par la Tour d’Otton.   .

Montrond 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté   tour.otton@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Estivales d’Otton

L’événement Estivales d’Otton Montrond a été mis à jour le 2026-06-24 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA

À voir aussi à Montrond (Jura)