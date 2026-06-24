Estivales d’Otton Montrond
Estivales d’Otton Montrond vendredi 10 juillet 2026.
Montrond
Estivales d’Otton
Montrond Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Soirée coucher de soleil.
Repas et animation musicale.
Organisée par la Tour d’Otton. .
Montrond 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté tour.otton@gmail.com
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English : Estivales d’Otton
L’événement Estivales d’Otton Montrond a été mis à jour le 2026-06-24 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
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