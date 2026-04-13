Estuaire au crépuscule, Lieu de rdv donné à la réservation, Sallenelles

Estuaire au crépuscule Jeudi 20 août, 20h00 Lieu de rdv donné à la réservation Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-20T20:00:00+02:00 – 2026-08-20T22:30:00+02:00

Fin : 2026-08-20T20:00:00+02:00 – 2026-08-20T22:30:00+02:00

À la tombée de la nuit, la nature met tous vos sens en éveil pour découvrir l’estuaire autrement.

Dès 8 ans.

Inscription obligatoire.

(4km/2h) – Niveau 1

Lieu de rdv donné à la réservation Lieu de rdv donné à la réservationPas de descriptionSALLENELLES Sallenelles 14121 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 07 83 10 01 29 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@cpievdo.fr »}]

À la tombée de la nuit, la nature met tous vos sens en éveil pour découvrir l’estuaire autrement.