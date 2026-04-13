Estuaire au crépuscule, Lieu de rdv donné à la réservation, Sallenelles
Estuaire au crépuscule, Lieu de rdv donné à la réservation, Sallenelles jeudi 20 août 2026.
Estuaire au crépuscule Jeudi 20 août, 20h00 Lieu de rdv donné à la réservation Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-20T20:00:00+02:00 – 2026-08-20T22:30:00+02:00
Fin : 2026-08-20T20:00:00+02:00 – 2026-08-20T22:30:00+02:00
À la tombée de la nuit, la nature met tous vos sens en éveil pour découvrir l’estuaire autrement.
Dès 8 ans.
Inscription obligatoire.
(4km/2h) – Niveau 1
Lieu de rdv donné à la réservation Lieu de rdv donné à la réservationPas de descriptionSALLENELLES Sallenelles 14121 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 07 83 10 01 29 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@cpievdo.fr »}]
À la tombée de la nuit, la nature met tous vos sens en éveil pour découvrir l’estuaire autrement.
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