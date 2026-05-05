Les oiseaux du bord de mer, Parking au croisement du boulevard maritime et la rue Léopold Trébutien, Sallenelles

Les oiseaux du bord de mer 6 juillet – 10 août, les lundis Parking au croisement du boulevard maritime et la rue Léopold Trébutien Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-06T14:30:00+02:00 – 2026-07-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-10T14:30:00+02:00 – 2026-08-10T17:00:00+02:00

Partez en compagnie d’un ornithologue à la découverte des oiseaux de l’estuaire de l’Orne. En fonction de la marée, les oiseaux dorment, se nourrissent, se nettoient… Sternes, chevaliers, mouettes et goélands et bien d’autres choses seront à découvrir dans cet estuaire.

(5km/2h30) – Niveau 1

Parking au croisement du boulevard maritime et la rue Léopold Trébutien Parking au croisement du boulevard maritime et la rue Léopold Trébutien SALLENELLES Sallenelles 14121 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 43 52 56 »}, {« type »: « email », « value »: « james.jean-baptiste@gonm.org »}]

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