Les oiseaux du bord de mer, Parking au croisement du boulevard maritime et la rue Léopold Trébutien, Sallenelles
Les oiseaux du bord de mer, Parking au croisement du boulevard maritime et la rue Léopold Trébutien, Sallenelles lundi 6 juillet 2026.
Les oiseaux du bord de mer 6 juillet – 10 août, les lundis Parking au croisement du boulevard maritime et la rue Léopold Trébutien Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-06T14:30:00+02:00 – 2026-07-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-10T14:30:00+02:00 – 2026-08-10T17:00:00+02:00
Partez en compagnie d’un ornithologue à la découverte des oiseaux de l’estuaire de l’Orne. En fonction de la marée, les oiseaux dorment, se nourrissent, se nettoient… Sternes, chevaliers, mouettes et goélands et bien d’autres choses seront à découvrir dans cet estuaire.
(5km/2h30) – Niveau 1
Parking au croisement du boulevard maritime et la rue Léopold Trébutien Parking au croisement du boulevard maritime et la rue Léopold Trébutien SALLENELLES Sallenelles 14121 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 43 52 56 »}, {« type »: « email », « value »: « james.jean-baptiste@gonm.org »}]
Partez à la découverte de cet espace naturel important pour les oiseaux !
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