Et la lumière fut… Lillebonne
mercredi 29 juillet 2026 · Lillebonne
Informations pratiques
Lillebonne
Et la lumière fut…
14 rue Victor Hugo Lillebonne Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:30:00
fin : 2026-07-29 16:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Bien avant l’ampoule l’humanité créa la lampe à huile !
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Atelier famille sur réservation. .
14 rue Victor Hugo Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 65 20 00 theatreromaindelillebonne@seinemaritime,fr
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English : Et la lumière fut…
L’événement Et la lumière fut… Lillebonne a été mis à jour le 2026-06-25 par Seine-Maritime Attractivité
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