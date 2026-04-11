Informations pratiques

Lillebonne

Et la lumière fut…

14 rue Victor Hugo Lillebonne Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 14:30:00

fin : 2026-07-29 16:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Bien avant l’ampoule l’humanité créa la lampe à huile !

Venez voyager dans le temps pour fabriquer votre propre lucerna en argile. Apprenez l’histoire de ces objets essentiels. Découvrez comment la lumière fut dans l’Antiquité et repartez avec un objet authentique !

Atelier famille sur réservation. .

14 rue Victor Hugo Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 65 20 00 theatreromaindelillebonne@seinemaritime,fr

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English : Et la lumière fut…

L’événement Et la lumière fut… Lillebonne a été mis à jour le 2026-06-25 par Seine-Maritime Attractivité