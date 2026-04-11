Fresques et merveilles Lillebonne
Fresques et merveilles Lillebonne mercredi 5 août 2026.
Lillebonne
Fresques et merveilles
14 rue Victor Hugo Lillebonne Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:30:00
fin : 2026-08-05 16:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Laissez-vous inspirer par les couleurs vibrantes de Pompéi et des villas romaines ! Les Romains étaient passés maîtres dans l’art de la fresque, transformant les murs en paysages, en scènes mythologiques ou en trompe-l’œil. Dans cet atelier, découvrez la technique de la peinture à fresque. Apprenez à mélanger les pigments, à tracer les motifs et à créer de la profondeur. Chaque famille repartira avec une petite section de mur à la romaine, pleine de couleurs et d’histoires. Devenez, vous aussi, des artistes pour l’éternité ! .
14 rue Victor Hugo Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 65 20 00 theatreromaindelillebonne@seinemaritime,fr
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English : Fresques et merveilles
L’événement Fresques et merveilles Lillebonne a été mis à jour le 2026-06-25 par Seine-Maritime Attractivité
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