Et les gamins, ils en pensent quoi ?, Archives intercommunales Pau Béarn Pyrénées, Pau

Informations pratiques

Et les gamins, ils en pensent quoi ? 21 octobre et 23 décembre Archives intercommunales Pau Béarn Pyrénées Pyrénées-Atlantiques

Gratuit, sur inscription à l’Office de tourisme de Pau. Limité à 8 enfants âges de 7 a 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-21T15:30:00+02:00 – 2026-10-21T16:00:00+02:00

Fin : 2026-12-23T15:00:00+01:00 – 2026-12-23T15:40:00+01:00

Envie de philosopher et partager tes idées ? Rejoins-nous pour échanger autour de la photo, cette machine à souvenirs qui nous fait voyager dans le temps ! Une médiatrice animera les discussions dans une ambiance ludique où chacun pourra s’exprimer. Atelier se déroulant sans la présence des parents.

Archives intercommunales Pau Béarn Pyrénées Usine des tramways, avenue Gaston Lacoste, 64000 Pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0559213057 https://archives.agglo-pau.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.tourismepau.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 05-59-27-27-08 »}] Les Archives communautaires Pau Béarn Pyrénées à l’Usine des tramways conservent les archives publiques de la communauté d’agglomération, des communes qui la composent et des établissements chargés d’une mission de service public. Elles sont consultables uniquement en salle de lecture ou sur le site internet. L’accès aux archives est gratuit. Stationnement : Parking à proximité

parking de la Gare payant (longue durée), avenue Gaston Lalanne, 64000 Pau. 173 places, dix place équipées de borne de recharge électrique, 4 places PMR. Gratuit les 30 première minutes.

parking Rives du Gave, 5 avenue Léon Heïd, 64000 Pau – gratuit

Bus : le Fébus (ligne F) passe toutes les 8 minutes et relie l’hôpital à la gare en 6 km.

**Envie de philosopher et partager tes idées ?** Rejoins-nous pour échanger autour de la **photo**, cette machine à souvenirs qui nous fait voyager dans le temps ! Une médiatrice animera les dans une…

© archives intercommunales Pau Béarn Pyrénées