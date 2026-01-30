Et pendant ce temps, Simone veille Le Colisée Biarritz
Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Et pendant ce temps, Simone veille , comédie de Corinne Berron, Bonbon, Hélène Serres, Vanina Sicurani et Trinidad, mise en scène de Virginie MAHÉ.
Par la compagnie La troisième rue. .
