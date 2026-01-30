Et pendant ce temps, Simone veille Le Colisée Biarritz

Et pendant ce temps

Et pendant ce temps, Simone veille Le Colisée Biarritz samedi 14 mars 2026.

Et pendant ce temps, Simone veille

Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14

Date(s) :
2026-03-14

Et pendant ce temps, Simone veille , comédie de Corinne Berron, Bonbon, Hélène Serres, Vanina Sicurani et Trinidad, mise en scène de Virginie MAHÉ.

Par la compagnie La troisième rue.   .

Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Et pendant ce temps, Simone veille Biarritz a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Biarritz