Et plus si affinités Salle Robert de Lacaze Billère

Informations pratiques

Billère

Et plus si affinités

Salle Robert de Lacaze Place de la Mairie Billère Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 20:00:00

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-08

Un couple habite sous un autre. Ceux-ci font du bruit. Pas n’importe quel bruit. Un bruit qui agace les voisins du dessous. Mais peut-être pas seulement. Un bruit qui les interroge, les crispe… Et soudainement, madame décide d’inviter ces voisins du dessus, sans avoir prévenu son mari.

Peu importe, ils viennent, et la rencontre sera l’occasion d’évoquer ces fameux bruits qui dérangent…

Présentation de la saison avant la pièce (durée 30 minutes environ). .

Salle Robert de Lacaze Place de la Mairie Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 65 11 04

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English : Et plus si affinités

L’événement Et plus si affinités Billère a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Pau