Et plus si affinités Salle Robert de Lacaze Billère
jeudi 8 octobre 2026 · Salle Robert de Lacaze · Billère
Informations pratiques
Billère
Et plus si affinités
Salle Robert de Lacaze Place de la Mairie Billère Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 20:00:00
fin : 2026-10-08
Date(s) :
2026-10-08
Un couple habite sous un autre. Ceux-ci font du bruit. Pas n’importe quel bruit. Un bruit qui agace les voisins du dessous. Mais peut-être pas seulement. Un bruit qui les interroge, les crispe… Et soudainement, madame décide d’inviter ces voisins du dessus, sans avoir prévenu son mari.
Peu importe, ils viennent, et la rencontre sera l’occasion d’évoquer ces fameux bruits qui dérangent…
Présentation de la saison avant la pièce (durée 30 minutes environ). .
Salle Robert de Lacaze Place de la Mairie Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 65 11 04
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English : Et plus si affinités
L’événement Et plus si affinités Billère a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Pau
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