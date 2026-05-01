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Et Pourquoi Pas… pousser la porte? Blassac

Et Pourquoi Pas… pousser la porte? Blassac samedi 30 mai 2026.

Ville : 43380 Blassac

Département : Haute-Loire

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Blassac

Et Pourquoi Pas… pousser la porte?

Blassac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Portes ouvertes.
Petit déj en concert avec Markovitch et son accordéon.
Vente de plants à partir de 14h. Agroécologie, permaculture, jardin-forêt, animations. Pique-nique tiré du sac, bar à sandwich, buvette.
Programme détaillé: etpourquoipas43.org
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Blassac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   contact@etpourquoipas43.org

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English :

Open house.
Breakfast concert with Markovitch and his accordion.
Plant sale from 2pm. Agroecology, permaculture, forest garden, entertainment. Packed lunch, sandwich bar, refreshments.
Detailed program: etpourquoipas43.org

L’événement Et Pourquoi Pas… pousser la porte? Blassac a été mis à jour le 2026-05-19 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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