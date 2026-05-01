Blassac

Et Pourquoi Pas… pousser la porte?

Blassac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Portes ouvertes.

Petit déj en concert avec Markovitch et son accordéon.

Vente de plants à partir de 14h. Agroécologie, permaculture, jardin-forêt, animations. Pique-nique tiré du sac, bar à sandwich, buvette.

Programme détaillé: etpourquoipas43.org

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Blassac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes contact@etpourquoipas43.org

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English :

Open house.

Breakfast concert with Markovitch and his accordion.

Plant sale from 2pm. Agroecology, permaculture, forest garden, entertainment. Packed lunch, sandwich bar, refreshments.

Detailed program: etpourquoipas43.org

L’événement Et Pourquoi Pas… pousser la porte? Blassac a été mis à jour le 2026-05-19 par Communauté de communes des rives Haut-Allier