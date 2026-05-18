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Et si l’on jouait ? Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris

Et si l’on jouait ? Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris

Et si l’on jouait ? Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris samedi 20 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque Louise Walser-Gaillard

Adresse : 26, rue Chaptal

Ville : 75009 Paris

Département : Paris

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Pour profiter pleinement de la soirée, vous pouvez apporter boissons et nourriture afin que nous partagions un bon moment entre deux parties.

Accueil bilingue LSF/FR

On commence par les jeux vidéo et on enchaine avec des jeux de société pour les petits et les grands, de la bonne humeur, de quoi passer une belle après-midi et une belle soirée…
… vous pouvez aussi apporter vos jeux préférés afin de les faire découvrir.
Le samedi 20 juin 2026
de 16h30 à 21h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T19:30:00+02:00
fin : 2026-06-21T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-20T16:30:00+02:00_2026-06-20T21:00:00+02:00

Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 26, rue Chaptal  75009 Paris
+33149709280 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr


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