Et si l’on jouait ? Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris
Et si l’on jouait ? Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris samedi 20 juin 2026.
Pour profiter pleinement de la soirée, vous pouvez apporter boissons et nourriture afin que nous partagions un bon moment entre deux parties.
Accueil bilingue LSF/FR
On commence par les jeux vidéo et on enchaine avec des jeux de société pour les petits et les grands, de la bonne humeur, de quoi passer une belle après-midi et une belle soirée…
… vous pouvez aussi apporter vos jeux préférés afin de les faire découvrir.
Le samedi 20 juin 2026
de 16h30 à 21h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T19:30:00+02:00
fin : 2026-06-21T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-20T16:30:00+02:00_2026-06-20T21:00:00+02:00
Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 26, rue Chaptal 75009 Paris
+33149709280 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr
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