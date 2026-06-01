Et si on fêtait ensemble la musique, Malansac, Malansac

Et si on fêtait ensemble la musique Dimanche 21 juin, 17h00 Malansac Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00

Pour la quatrième année, la Ville de Malansac organise une grande fête de la musique le 21 juin ouverte à tous les musicien(ne)s.

Amateur, professionnel, débutant ou confirmé, nous souhaitons vous voir animer le bourg de Malansac dans une belle diversité de pratiques musicales.

Malansac Malansac Malansac 56220 Morbihan Bretagne

Pour la quatrième année, la Ville de Malansac organise une grande fête de la musique le 21 juin ouverte à tous les musicien(ne)s.

©Mairie Malansac