Promenade dans le parc de Bodelio, Parc de Bodélio, Malansac

Promenade dans le parc de Bodelio 6 et 7 juin Parc de Bodélio Morbihan

Visite sur réservation le vendredi / Conférence historique du jardin de 15h à 17h30, les samedi et dimanche.

Tarif 3€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T13:30:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T13:30:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Visite libre ou guidée du Parc à l’Anglaise avec parcours d’eau et cascades attribués à Alphand

Conférence sur l’histoire du parc, samedi et dimanche après-midi à partir de 15h au Kiosque

Parc paysager datant du milieu du 19°sc, probablement dessiné par les ingénieurs du cabinet Alphand, il a été créé sur les 400ha du clos. 11km de mur au sein desquels vous parcourrez des allées, admirés des perspectives, cascade, bassin, étang, kiosque…etc.

Parc de Bodélio 7 La Chapelais – Parc de Bodélio, 56220 Malansac, France Malansac 56220 Morbihan Bretagne 06 09 88 92 14 https://www.france-voyage.com/villes-villages/malansac-20567/parc-bodelio-21744.htm http://www.apjb.org/fr/parcs/bodelio.html Autrefois zone de bois et de marais servant de réserve de chasse aux seigneurs de Rieux Rochefort, le domaine passe de mains en mains au fil des siècles, devenant notamment la propriété de François Forest, maire de Malansac à la fin du XIXe siècle.

Inscrit aux Monuments Historiques, le parc de Bodélio dévoile à ses visiteurs de très beaux parcours d’eau et cascades, un kiosque, point central de perspectives, et un ancien pavillon de chasse du XVIIe siècle. Porte de fer – Cd Route de Rochefort en Terre

Visite libre ou guidée du Parc à l’Anglaise avec parcours d’eau et cascades attribués à Alphand

©Parc de Bodelio