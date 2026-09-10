Informations pratiques

Et si on levait les yeux, un film de Gilles Vernet Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes Mardi 13 octobre, 18h00 Ille-et-Vilaine

Projection d’un film sur la place de l’écran dans nos vies

Gilles Vernet est un instituteur qui a construit un projet avec ses CM2 pour questionner la place de l’écran dans nos vies. À l’école Duchesse Anne à Rennes, des parents ont mis en place un atelier d’échange sur les écrans dans le cadre de journées Bien être. L’édulab Pasteur et la bibliothèque travaillent ensemble pour proposer un temps d’échange privilégié à la suite de la projection du film.

Tout public à partir de 9 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-13T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-13T19:30:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Thabor-Lucien Rose 11, square Lucien Rose 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.lucien.rose@ville-rennes.fr 02 23 62 26 41



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