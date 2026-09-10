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Et si on levait les yeux, un film de Gilles Vernet Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes

mardi 13 octobre 2026 · Bibliothèque Thabor-Lucien Rose · Rennes

Informations pratiques

Début
mardi 13 octobre 2026
Fin
mardi 13 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Thabor-Lucien Rose
Adresse
11, square Lucien Rose 35000 Rennes
Ville
35064 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Et si on levait les yeux, un film de Gilles Vernet Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes Mardi 13 octobre, 18h00 Ille-et-Vilaine

Projection d’un film sur la place de l’écran dans nos vies

Gilles Vernet est un instituteur qui a construit un projet avec ses CM2 pour questionner la place de l’écran dans nos vies. À l’école Duchesse Anne à Rennes, des parents ont mis en place un atelier d’échange sur les écrans dans le cadre de journées Bien être. L’édulab Pasteur et la bibliothèque travaillent ensemble pour proposer un temps d’échange privilégié à la suite de la projection du film.
Tout public à partir de 9 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-13T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-10-13T19:30:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr  

Bibliothèque Thabor-Lucien Rose 11, square Lucien Rose 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.lucien.rose@ville-rennes.fr 02 23 62 26 41


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