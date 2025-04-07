Et si on parlait #TRACES MÉDIÉVALES ? #MÉDAILLÉS de Ste-HÉLÈNE ?, CAFÉ des TOURISTES, Pontchâteau

Et si on parlait #TRACES MÉDIÉVALES ? #MÉDAILLÉS de Ste-HÉLÈNE ? 27 et 28 juin CAFÉ des TOURISTES Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Découvrons, têtes en l’air, des éléments d’architecture sur une partie du parcours médiéval qui traverse notre ville, du Prieuré, rue du Châtellier, rue du Bouffay, entrée du parking des Coursiers des Moulins, en franchissant le Pont du Brivet, rue Ste-Catherine, Place du Four à Ban appelé aussi Four de la douve ( Place du Marché aujourd’hui) en direction de la route de Vannes. Des noms bien évocateurs…

Découvrons des méthodes de construction qui méritent d’être conservées et mises en valeur comme les pignons terminés par des chevronnières en pierre, les toits à coyau et leur utilité, la croisée à meneau et sa traverse du 15è s. Découvrons le savoir-faire du forgeron artiste qui a créé la belle Croix Ste-Catherine sobre et élégante, en fer forgé. Restaurée, elle continue à rappeler l’emplacement de la Chapelle du Seigneur. Les registres paroissiaux gardent même la trace de plusieurs mariages qui y ont été célébrés !

Et petit à petit se dessine ce que pouvait être ce château des Seigneurs de PONT-CHÂTEAU. Un porche au plafond en poutres et en torchis permet l’accès à la Cour des Trois Rois avec sa tour carrée : vraisemblablement, l’habitation du Seigneur et de sa famille. Rien à voir avec un château fort. Seule une étude archéologique nous en apprendra plus. Et des tours sans toits reliées par un mur d’enceinte qui peut délimiter la propriété seigneuriale et que l’on retrouve dans les magasins de la rue Ste-Catherine construits en appui de ce mur. Présence aussi d’un puits malheureusement comblé, d’une fuie dont seule la base reste.

Le tout émaillés d’anecdotes.

Des relevés, des plans ont été réalisés. Beaucoup d’hypothèses restent à vérifier. Mais on prend conscience de la richesse de notre Patrimoine local.

Oui, les vielles pierres nous parlent !…

CAFÉ des TOURISTES 1 Place du Marché PONTCHÂTEAU 44160 Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « lucette.alain.blanchard@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 88 06 00 »}]

Découvrir tours, archères-canonnières, croisée à meneau : des traces du château rive droite en pierre sans doute du 12è s, que des Pontchâtelains, revenus des guerres napoléoniennes, côtoyaient au 19è architecture médiévale

Histoire locale de Pont-Château